Австрия не сняла запрет на принятие 12-го пакета санкций ЕС против России

По данным издания, Австрия не сняла своих возражений перед саммитом Евросоюза в Брюсселе.

«Они использовали право „отсрочки для изучения“, которая может быть снята в понедельник или позднее на неделе», - сообщило издание со ссылкой на свои источники.

В обмен на поддержку 12-го пакета Австрия выдвинула требование к Украине исключить Райффайзенбанк из черного списка.

Решение Евросоюза о новом пакете санкций против России приняли, когда канцлер Австрии Карл Нехаммер вышел из зала. В СМИ назвали это ироничным и вспомнили аналогичный случай с премьером Венгрии Виктором Орбаном.