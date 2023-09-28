Австрия использовала фото с рублями для рекламы экономики страны

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На опубликованном фото была запечатлена семья, которая бросает в копилку рублевые монеты. Под снимком также был текст, который не стали убирать. Его посвятили мерам властей Австрии против высоких цен.

«Нам ясно: мы продолжим делать все возможное, чтобы поддерживать людей в нашей стране наилучшим образом в будущем! Мы верим в Австрию!» - отметил Нехаммер.

Новую пиар-кампанию запустили после того, как в Австрии появились слухи о возможном досрочном роспуске правительства.

Ранее глава австрийского МИД Александер Шалленберг заявил, что Россия и Белоруссия должны участвовать в министерских встречах ОБСЕ.

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