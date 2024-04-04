04 апреля 2024, 05:45

Австралийскому наблюдателю стали угрожать из-за его оценки выборов в России

РИА «Новости»
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Депутат австралийского города Порт-Хедленд Эдриан Макрей, который в марте выступил в качестве независимого наблюдателя на выборах президента России, рассказал об угрозах в свой адрес после возвращения на родину. Об этом сообщило РИА «Новости».

«На мою личную электронную почту и мобильный телефон начали поступать крайне агрессивные сообщения и различные виды угроз», - сказал он.

По словам политика, он работает в небольшом городе, существенная часть населения верит всему, что говорят по телевизору. Центральные телеканалы настроены на осуждение России. Из-за этого у жителей Порт-Хедленда сложилось искаженное впечатление о Макрее.

Макрей после поездки в Москву положительно охарактеризовал выборы в РФ. Он отметил высокий уровень прозрачности и свободы в процессе.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибся перед выборами в Европарламент. Он предположил, что гражданам его страны придется по душе антироссийская повестка. В итоге за коалицию главы государства теперь готовы проголосовать лишь 21% французов.

Австралия Россия Выборы президента РФ Выборы
04 апреля 2024, 05:44
Землетрясение произошло в Китае
Freepik
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Землетрясение магнитудой 5,5 случилось в провинции Цинхай на северо-западе КНР. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Вибрации под землей почувствовали в 08:39 по местному времени (03:29 по московскому) в городском уезде Маннай Хайси-Монгольско-Тибетского автономного округа провинции Цинхай. Эпицентр подземных толчков был на глубине 10 километров. Данных о жертвах и пострадавших пока не поступало.

Накануне землетрясение магнитудой не ниже 7,2 случилось на Тайване. Его назвали самым масштабным за прошедшие 25 лет. Как сообщил телеканал ABC News, в округе Хуалянь пострадали 711 человек , а еще 77 могли оказаться под завалами. Девять человека погибли из-за последствий стихии.

Повреждения получили девять участков дорог и 11 магистралей, также рухнули десятки построек.

Россияне, находящиеся на острове, рассказали в беседе с «360», что ощутили страх в момент землетрясения и почувствовали себя маленькими муравьями. По некоторым данным, подземные толчки продолжатся еще три-четыре дня.

Землетрясения Китай Тайвань
04 апреля 2024, 04:11
«Душераздирающий». Взявшая интервью у Байдена журналистка раскрыла правду о нем
РИА «Новости»
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Экс-телеведущая американского спортивного канала ESPN Сейдж Стил рассказала, что ее интервью с главой Штатов Джо Байденом в марте 2021 года было срежиссировано. Об этом она заявила в беседе с Fox News.

«Это был интересный опыт сам по себе, потому что это был очень организованно. Мне сказали: „Ты произнесешь каждое слово, которое мы напишем, ты не будешь отклоняться от сценария“, - сказала Стил.

Журналистка отметила, что все вопросы для Байдена заранее подготовили, редакторы прорабатывали их «десятки раз» под надзором руководства. Также над сценарием беседы с главой Америки работал президент ESPN. По мнению Стил, весь диалог с президентом США был «душераздирающим».

Ранее экс-глава Штатов Дональд Трамп заявил, что страной управляет не Байден, а его команда. Сам лидер государства смотрит на свое окружение «пустым взглядом и кивает». По словам политика, партнеры Байдена «злобные и умные люди».

США Интервью Джо Байден
04 апреля 2024, 02:27
США опровергли данные о пересмотре приостановки экспорта СПГ
РИА «Новости»
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Информация о планах США отказаться от приостановки контрактов на экспорт сжиженного природного газа не соответствует действительности. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент [Джо Байден] поддерживает паузу в рассмотрении, очевидно, дополнительных одобрений лицензий на экспорт СПГ, чтобы оценить экономическое и климатическое влияние на потребителей и общественность», - подчеркнула она.

Ранее стало известно, что американское правительство может снять наложенный президентом США Джо Байденом запрет на экспорт СПГ ради согласования в конгрессе пакета помощи Украине. Белый дом может пойти на снятие запрета, потому что он не нес каких-то ограничений на экспорт в ближайшем будущем. Власти якобы ожидают окончательного предложения конгресса по помощи Украине, чтобы вынести решение по сжиженному природному газу.

США Белый дом в США Экспорт Газ Джо Байден
04 апреля 2024, 01:37
Россия сможет ответить на агрессию НАТО ядерным оружием
РИА «Новости»
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Россия может пересмотреть военную доктрину в области применения ядерного оружия. Об этом заявил в интервью РИА «Новости» главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, это связано с расширением НАТО. Россия сможет применить атомные заряды в ответ на агрессию блока против страны с использованием конвенционального оружия.

Коротченко также отметил, что украинский беспилотник, который нанес удар по объекту инфраструктуры в Татарстане, наводился на цель при помощи западных стран. По его словам, дрон запустили с территории Украины таким образом, чтобы он смог обойти и преодолеть зоны действия российских систем ПВО. Без помощи западных стран ВСУ с такой задачей справиться бы не смогли.

Ядерное оружие Россия Оружие НАТО

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