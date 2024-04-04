«На мою личную электронную почту и мобильный телефон начали поступать крайне агрессивные сообщения и различные виды угроз», - сказал он.

По словам политика, он работает в небольшом городе, существенная часть населения верит всему, что говорят по телевизору. Центральные телеканалы настроены на осуждение России. Из-за этого у жителей Порт-Хедленда сложилось искаженное впечатление о Макрее.

Макрей после поездки в Москву положительно охарактеризовал выборы в РФ. Он отметил высокий уровень прозрачности и свободы в процессе.

Ранее сенатор Алексей Пушков заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон ошибся перед выборами в Европарламент. Он предположил, что гражданам его страны придется по душе антироссийская повестка. В итоге за коалицию главы государства теперь готовы проголосовать лишь 21% французов.