Австралийского писателя приговорили в Китае к смертной казни по делу о шпионаже

По ее словам, высшую меру наказания заменят на пожизненное заключение, если за два года Хэнцзюнь не совершит серьезных преступлений.

«Правительство Австралии шокировано тем, что австралийский гражданин Ян Хэнцзюнь сегодня был приговорен к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора в Пекине», - написала Вонг.

Писателя задержали в Китае в 2019 году. Хэнцзюня обвинили в том, что он занимался шпионажем.

Ранее Министерство государственной безопасности Китая задержало иностранного гражданина , его подозревают в сборе секретных сведений для британской разведки. По информации South China Morning Post , мужчина также мог помогать MI6 вербовать шпионов. По версии следствия, британские разведчики с 2015 года снабжали иностранца специальным оборудованием для шпионажа.