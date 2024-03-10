Австралийские фермеры начали уничтожать виноградники

В последние годы затраты на изготовление вина возросли, а на мировом рынке наблюдается переизбыток этого алкогольного напитка. По словам директора отраслевой группы Riverland Wine Линдалл Роу, свернуть бизнес планируют до 25% фермеров-виноградарей.

Авторы статьи рассказали, что австралийский винодел Тони Таунсенд в 2023 году сжег половину своего виноградника площадью 14 гектаров. Он назвал производство вина экономически невыгодным и допустил, что перестанет им заниматься.

Ранее ассоциация виноградарей и виноделов России попросила правительство увеличить импортные ввозные пошлины для вина из стран НАТО. В организации также призвали ввести льготы для грузинского алкоголя.