Австралия выразила обеспокоенность из-за операции ЦАХАЛ на юге сектора Газа

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«Многие друзья Израиля, включая Австралию, выразили глубокую обеспокоенность сообщениями об израильской военной операции в Рафахе», - отметила Вонг.

Она подчеркнула, что уже большое количество беженцев по приказу Израиля перемещены в другие регионы. Тель-Авив должен проявить осторожность в отношении гражданских лиц, добавила министр.

Нарушение обязательств по защите мирных жителей вредит интересам Израиля. Поэтому в Тель-Авиве обязаны прислушаться к международному сообществу, подытожила глава австралийского МИД.

Ее заявление прозвучало после сообщения телеканала Al Mayadeen об ударах израильской авиации по Рафаху. По данным СМИ, в результате атаки погибли более 100 человек, свыше 230 получили ранения.

Саудовская Аравия призвала ООН собрать экстренное заседание из-за ситуации вокруг города Рафах.