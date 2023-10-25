Австралия передаст армии Украины 3D-принтер по металлу

Правительство Австралии при поддержке местной оборонной промышленности предоставит Украине дополнительный пакет военной помощи на сумму 20 миллионов долларов. Киевский режим получит специализированное оборудование от компаний DroneShield, Micro-X, SPEE3D и Minelab, в том числе приборы для разминирования, портативные рентгеновские аппараты, 3D-принтер по металлу и системы борьбы с БПЛА.

«3D-принтеры по металлу можно использовать для печати запасных частей, а оборудование для разминирования и портативное рентгеновское оборудование могут оказать жизненно важную помощь украинскому персоналу на поле боя», - сказал министр оборонной промышленности Пэт Конрой.

После передачи нового пакета общая сумма военной помощи Австралии киевскому режиму составит 910 миллионов долларов. Военные передали Украине защищенные транспортные средства Bushmaster, боеприпасы, тяжелую артиллерию.

ВВС Австралии отправили в Германию самолет раннего обнаружения E-7A Wedgetail и 100 военнослужащих. Правительство заявило, что его не станут использовать в воздушном пространстве Украины, России или Белоруссии. Авиатехнику задействуют в шестимесячном развертывании в рамках операции «Куду» (Operation Kudu).