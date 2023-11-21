Авиаудары вывели из строя вышки связи в городе Газа

Корреспондент из зоны конфликта сообщил, что Армия обороны Израиля атаковала с воздуха вышки связи. После этого город Газа и север анклава остались без возможности поддерживать контакт по телефону.

Сильные взрывы прогремели в районе больницы «Шухада аль-Акса» и в Аль-Фаллудже. С момента обострения палестино-израильского конфликта 7 октября и начала военной операции ЦАХАЛ в секторе Газа погибли более 13 тысяч человек.

В течение нескольких дней из анклава эвакуировали десятки россиян - чуть меньше половины желающих уехать. Спецборт МЧС доставил их в Россию. Некоторых беженцев разместят в Калужской области. Российские спасатели отправили в сектор Газа несколько партий гуманитарной помощи. Самолет Ил-76 вылетел в Египет с 27 тоннами продовольствия и предметов первой необходимости.