Авиаудар по лагерю беженцев в секторе Газа унес жизни более 100 человек

Представитель министерства заявил, что в результате израильской бомбардировки Джабалии погибли более 100 человек, еще 20 получили ранения. Около 100 пострадавших могли остаться под завалами.

Сотрудник одной из гуманитарных организаций уточнил журналистам, что лагерь обстреливали с трех направлений - танками на суше, истребителями в небе и другими средствами с моря.

«Мы считаем, что число погибших под завалами велико, но из-за интенсивности израильского огня нет возможности разобрать завалы и извлечь их», - сказал он.

Генеральный комиссар Агентства ООН для помощи палестинским беженцам Филиппе Лаццарини объявил, что сектор Газа стал непригодным для жизни. По его словам, инфраструктуру уничтожили не только на севере анклава, но и на юге, куда эвакуировалась часть населения.