21 декабря 2023, 00:00

Авиакомпания «Россия» скоро возобновит полеты в Пекин — «Аэрофлот»

РИА «Новости»
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Представители «Аэрофлота» заявили, что авиакомпания «Россия» скоро получит все необходимые разрешения для полетов в Пекин. Об этом сообщило в своем Telegram-канале РИА «Новости».

«Сам же „Аэрофлот“ ведет переговоры с властями Китая о выполнении разовых рейсов до получения „Россией“ таких разрешений», - уточнило агентство.

В настоящее время пассажиров перевозят рейсами авиакомпаний-партнеров. Им переоформляют билеты, дополнительная плата не взимается.

Ранее пекинский аэропорт Дасин отказался принимать и обслуживать рейсы авиакомпании «Россия». Представители перевозчика обратились в Минтранс за помощью в решении возникшей проблемы.

Также сообщили, что авиакомпания была вынуждена отменить ряд рейсов из Красноярска, Владивостока и Иркутска, так как не успела полностью выполнить дополнительные требования китайской стороны. Это была вынужденная мера. Помимо этого, отмечается, что «Россия» начала проходить аккредитацию в Главном управлении гражданской авиации КНР для получения всех нужных разрешений еще этой весной.

Самолеты Россия Авиакомпании Китай
21 декабря 2023, 01:32
Си Цзиньпин открыто заявил Байдену, что Тайвань воссоединится с Китаем
РИА «Новости»
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Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин во время встречи с президентом США Джо Байденом на саммите стран АТЭС в Сан-Франциско рассказал о планах воссоединения Тайваня с материковой частью страны. Об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой трех американских чиновников.

По словам китайского лидера, речь идет о мирной, а не силовой реинтеграции острова. Помимо этого, Си Цзиньпин опроверг прогнозы американских военных, заявляющих, что Китай планирует «захватить» Тайвань в 2025 или 2027 году, отметив, что власти КНР временных рамок не устанавливали.

Ранее в Пекине состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина и Си Цзиньпина. Они обсудили международное сотрудничество, в частности, рекордные объемы торговли, динамику товарооборота, сотрудничество в инвестиционной сфере.

Как заявил Мишустин, РФ и КНР продолжили торгово-экономическое взаимодействие, несмотря на вызовы, а Си Цзиньпин ответил, что наши страны заложили крепкий фундамент сотрудничества. Масштабы и качество этого взаимодействия, по его словам, возросли.

США Китай Си Цзиньпин Джо Байден
21 декабря 2023, 00:23
Жители Черкасской области Украины услышали взрывы
РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Черкасской области Украины. Об этом сообщило местное издание «Страна».

По информации журналистов, взрывы услышали жители севера региона. Официального подтверждения этих данных пока нет.

В Черкасской области объявили воздушную тревогу. Всех людей попросили пройти в ближайшие укрытия.

Ранее взрывы раздались в Сумской области на севере Украины. Там, вероятно, сработала система противовоздушной обороны. Перед этим сирены включали в Киеве и 10 областях Украины.

Взрывы Украина
21 декабря 2023, 00:04
Макрон допустил приглашение Путина во Францию
РИА «Новости»
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Президента России Владимира Путина могут пригласить на празднование 80-летия высадки союзников в Нормандии. Но произойдет это только в случае изменения ситуации на Украине, заявил эфире телеканала France 5 французский лидер Эммануэль Макрон.

Во время программы журналисты затронули тему предстоящих в 2024 году крупных событий. Один из них отметил, что на церемонию приедет президент США Джо Байден. Он также предположил, что на праздник не пригласят Путина, который 10 лет назад участвовал в мероприятии.

«Ну, только если не состоятся мирные переговоры и не изменится ситуация с [президентом Украины] Владимиром Зеленским», - ответил Макрон на слова журналиста.

Ранее президент Франции говорил, что готов поговорить с российским коллегой. По его словам, он может возобновить диалог с Путиным, если у того есть предложения по установлению долгосрочного мира на Украине.

Эммануэль Макрон Россия Владимир Путин Украина Франция
20 декабря 2023, 23:43
Взрывы прогремели в Сумской области Украины
РИА «Новости»
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Взрывы прогремели в Сумской области на севере Украины. Об этом сообщило в своем Telegram-канале местное издание «Страна.ua».

«Возможно, работа ПВО», - уточнило издание.

Других подробностей не приводится.

Ранее воздушную тревогу объявили в Киеве и 10 областях Украины. О вероятной атаке предупредили жителей Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

До этого в Киевской области Украины дважды за ночь прогремели взрывы. По сообщению киевской областной военной администрации, в регионе сработала система противовоздушной обороны.

Днем раньше взрывы прогремели в украинских городах Одессе и Черноморске.

В Одесской области была объявлена воздушная тревога. Официальной информации о взрывах пока не поступало, неизвестно, есть ли пострадавшие. Местные паблики сообщали, что в Черноморске работала система противовоздушной обороны.

Взрывы Украина ПВО

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