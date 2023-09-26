Авиацию НАТО подняли в Румынии

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Из данных сервиса следует, что у берегов Черного моря заметили вертолет Apache.

В момент прошлой атаки на Севастополь в самой восточной точке Румынии зафиксировали натовский самолет Boeing P-8 Poseidon. В тот раз воздушное судно находилось всего в 313 километрах (по прямой) от Севастополя.

Вечером 25 сентября над Севастополем включили воздушную тревогу. Губернатор Михаил Развожаев опубликовал видео, в котором жителям города разъяснили правила поведения во время работы сигнала. Также временно перекрыли движение по Крымскому мосту. Через час движение возобновили, следует из Telegram-канала об оперативной обстановке на мосту.

Позже Развожаев сообщил, что российские системы ПВО отразили ракетную атаку на Севастополь. Он пояснил, что предварительно, одну из ракет сбили около аэродрома Бельбек.

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