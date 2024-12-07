Авиация России и Сирии нанесла удар по позициям террористов в Хомсе и Хаме

В ведомстве подчеркнули, что в результате атаки ликвидированы десятки террористов и несколько единиц боевой техники.

«Наши силы, действующие в местностях Хама и Хомс, провели интенсивные обстрелы артиллерией и ракетами по местам расположения террористов и их линий снабжения Объединенная сирийско-российская военная авиация нанесла целенаправленные удары по скоплениям террористов, убив десятки из них», - указали в сообщении пресс-службы в Facebook*.

В Главном командовании армии и Вооруженных сил Сирии добавили, что после передислокации и установки новой линии обороны военные начали восстанавливать контроль над участками провинций Хама и Хомс.

Террористические группировки атаковали позиции правительственных войск в Сирии на минувшей неделе, захватив городе Алеппо и перейдя в атаку в провинции Хама.

В минувшую пятницу, 6 декабря, стало известно, что боевики взяли под контроль города города Телль-Биса и Эр-Растан недалеко от Хомса.

Вслед за ними активизировалась поддерживаемая США группировка курдских боевиков «Сирийские демократические силы», которая взяла контроль на Дейр-эз-Зором и пограничным пунктом на границе с Ираком. В ночь на субботу, 7 декабря, СМИ сообщили о начале боевых действий в западных провинциях страны на границе с Израилем.

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