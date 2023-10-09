Авиация Израиля за ночь ударила более чем по 500 объектам в секторе Газа
Вертолеты, истребители и артиллерия израильской стороны поразили за прошедшую ночь в секторе Газа свыше 500 целей боевиков из движения ХАМАС, а также группировки «Исламский джихад». Об этом сообщила пресс-служба армии Израиля, написал ТАСС.
«Ночью истребители и вертолеты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и „Исламского джихада“ в секторе Газа», - заявили представители армии Израиля.
Они добавили, что боевые действия сейчас идут еще на шести участках на границе с сектором Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на другие СМИ.
Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке. По последним данным, за последние дни с израильской стороны погибли более 700 человек , еще свыше двух тысяч пострадали.