Авиация Израиля за ночь ударила более чем по 500 объектам в секторе Газа

Читайте нас в:

«Ночью истребители и вертолеты ЦАХАЛ, авиация и артиллерия нанесли удары по более чем 500 объектам террористов ХАМАС и „Исламского джихада“ в секторе Газа», - заявили представители армии Израиля.

Они добавили, что боевые действия сейчас идут еще на шести участках на границе с сектором Газа. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на другие СМИ.

Израильско-палестинский конфликт обострился 7 октября, когда Израиль подвергся массированной ракетной атаке. По последним данным, за последние дни с израильской стороны погибли более 700 человек , еще свыше двух тысяч пострадали.