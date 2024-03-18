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Объект находится в уезде Констанца. База вместит более 10 тысяч военнослужащих альянса. Там возведут школу, больницу, детские сады, магазины и даже парк развлечений.

«Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе», - сообщили журналисты.

Для возведения городка уже экспортировали более 2,3 тысячи гектаров пахотных земель. Работы начались в южной части базы, где уже запустили строительство подъездных путей и мощной электросети.

Президент России Владимир Путин ранее оценил возможность полномасштабного конфликта с Североатлантическим альянсом. По словам главы государства, такое развитие событий поставит мир на порог третьей мировой войны.