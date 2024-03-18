Авиабазу в Румынии превратят в городок для солдат НАТО и их семей
Американскую авиабазу «Михаил Когэлничану» в Румынии превратят в военный городок для солдат НАТО и их семей. Для этого потребуются инвестиции в размере 2,5 миллиарда евро, сообщил телеканал Pro TV.
Объект находится в уезде Констанца. База вместит более 10 тысяч военнослужащих альянса. Там возведут школу, больницу, детские сады, магазины и даже парк развлечений.
«Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе», - сообщили журналисты.
Для возведения городка уже экспортировали более 2,3 тысячи гектаров пахотных земель. Работы начались в южной части базы, где уже запустили строительство подъездных путей и мощной электросети.
Президент России Владимир Путин ранее оценил возможность полномасштабного конфликта с Североатлантическим альянсом. По словам главы государства, такое развитие событий поставит мир на порог третьей мировой войны.