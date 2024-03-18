18 марта 2024, 12:58

Авиабазу в Румынии превратят в городок для солдат НАТО и их семей

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Американскую авиабазу «Михаил Когэлничану» в Румынии превратят в военный городок для солдат НАТО и их семей. Для этого потребуются инвестиции в размере 2,5 миллиарда евро, сообщил телеканал Pro TV.

Объект находится в уезде Констанца. База вместит более 10 тысяч военнослужащих альянса. Там возведут школу, больницу, детские сады, магазины и даже парк развлечений.

«Городок станет одним из крупнейших в своем роде в Восточной Европе», - сообщили журналисты.

Для возведения городка уже экспортировали более 2,3 тысячи гектаров пахотных земель. Работы начались в южной части базы, где уже запустили строительство подъездных путей и мощной электросети.

Президент России Владимир Путин ранее оценил возможность полномасштабного конфликта с Североатлантическим альянсом. По словам главы государства, такое развитие событий поставит мир на порог третьей мировой войны.

НАТО Румыния
18 марта 2024, 13:34
Дело о диверсии возбудили в Приднестровье после подрыва военного вертолета
РИА «Новости»
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Подрыв военного вертолета Ми-8 в Приднестровье квалифицировали как диверсию. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета непризнанной республики.

В ведомстве указали, что 17 марта примерно в 12:09 неизвестный подорвал вертолет на авиационной площадке воинской части. Злоумышленник использовал FPV-дрон.

Специалисты нашли на месте происшествия металлические и пластиковые части разорвавшегося беспилотника, в том числе электрические двигатели, фрагменты рамы, электронных плат и элементов питания. Чтобы выяснить, каким взрывчатым веществом начинили БПЛА, назначили экспертизу.

После удара в непризнанной республике возбудили уголовное дело о диверсии. По этой статье грозит от 10 до 15 лет.

В пресс-службе Мингосбезопасности Приднестровья 17 марта сообщили об атаке на воинскую часть в Тирасполе. В министерстве уточнили, что удар нанесли с помощью дрона-камикадзе, который, предположительно, летел со стороны Клеверного моста.

Вертолеты Уголовное дело Приднестровье
18 марта 2024, 12:52
Лидеры шести стран СНГ поздравили Путина с победой на выборах
РИА «Новости»
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Главы шести республик СНГ поздравили президента России Владимира Путина с победой на выборах. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Путин провел телефонные переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, лидером Белоруссии Александром Лукашенко , президентом Республики Казахстан Касым-Жомартом Токаевым, а также с киргизским лидером Садыром Жапаровым, коллегой из Таджикистана Эмомали Рахмоном и президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым.

«Лидеры тепло поздравили Владимира Путина с убедительной победой на президентских выборах, особо отметив широкую поддержку гражданами проводимого им курса во внутренней и внешней политике», - отметили в Кремле.

Помимо этого, главы республик указали на высокую активность избирателей во время голосования. Они пожелали Путину новых успехов в государственной деятельности.

Во время телефонных разговоров также обсуждались темы международной повестки и вопросы развития двусторонних отношений.

Путина поздравили председатель КНР Си Цзиньпин , лидер КНДР Ким Чен Ын , президент Венесуэлы Николас Мадуро и другие.

Казахстан Кремль Белоруссия Киргизия Владимир Путин Выборы президента РФ Узбекистан Таджикистан Азербайджан Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:25
Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах
РИА «Новости»
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил российского лидера Владимира Путина с победой на выборах. Об телефонном разговоре информировала пресс-служба главы республики.

«Президент от имени всего белорусского народа и себя лично поздравил российского коллегу с убедительной победой на выборах», - указали в сообщении.

По итогам обработки 99,70% протоколов Путин лидировал с 87,31% голосов. Официальные итоги выборов объявят только 21 марта , однако уже сейчас Владимира Путина поздравили с переизбранием председатель КНР Си Цзиньпин , лидер КНДР Ким Чен Ын , президент Венесуэлы Николас Мадуро , власти Кубы , папа римский и другие.

Как отметил глава Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик , итоги выборов показали, что российский народ доверяет своему президенту.

Глава ЦИК России Элла Памфилова констатировала рекордную явку на выборы - 77,44%. Всего в стране проголосовали 87 113 127 человек.

Александр Лукашенко Россия Владимир Путин Выборы президента РФ Выборы Выборы президента — 2024
18 марта 2024, 12:18
Поддержка народа. Си Цзиньпин поздравил Путина с победой на выборах
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Переизбрание Владимира Путина на должность президента России в полной мере отражает поддержку народа страны. Таким мнением в своем поздравлении поделился председатель КНР Си Цзиньпин, сообщило агентство Reuters.

Китайский лидер заявил о готовности содействовать устойчивому развитию и тесному взаимодействию в рамках стратегического партнерства с Россией. Он добавил, что КНР придает большое значение двустороннему сотрудничеству.

Глава МИД Китая Линь Цзянь тоже поздравил Путина с переизбранием. Он выразил уверенность в дальнейшем развитии российско-китайских отношений.

Путин лидировал на президентских выборах с 87,31% голосов после обработки 99,70% протоколов. На втором месте оказался кандидат от КПРФ Николай Харитонов, на третьем - член партии «Новые люди» Владислав Даванков, на четвертом - лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Президентские выборы в России стали одной из главных тем в зарубежных СМИ.

Россия Владимир Путин Китай Си Цзиньпин Выборы Выборы президента — 2024

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