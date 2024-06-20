20 июня 2024, 09:49

Aurus Владимира Путина вызвал ажиотаж во Вьетнаме

Читайте нас в: Google Новости

Aurus президента России Владимира Путина вызвал настоящий ажиотаж среди вьетнамцев. Об этом рассказал корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Рядом с президентской машиной у дворца в Ханое собрались люди. Заметив российский Aurus, вьетнамцы выстроились в очередь, чтобы сделать снимок.

«Все по очереди фотографируются возле знаменитой машины. Ждут терпеливо и делают снимок на память», - подчеркнул Синеок.

Путин прибыл в президентский дворец в Ханое утром в четверг, 20 июня. На месте российского лидера встретил вьетнамский коллега То Лам. По словам президента, укрепление стратегического партнерства со Вьетнамом по всем направлениям - одно из приоритетных направлений РФ.

В стране у Путина намечена насыщенная программа. Он проведет встречу со всей четверкой руководителей страны, а также с выпускниками советских и российских вузов.

Машины Владимир Путин Aurus Вьетнам
20 июня 2024, 09:50
Путин пригласил президента Вьетнама в Москву на празднование 80-летия Победы
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин на переговорах с главой Вьетнама То Ламом пригласил его посетить празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Будем рады видеть вас на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве», - подчеркнул президент в начале встречи.

Также Путин поздравил собеседника с избранием на пост президента, отметив, что ему приятно это сделать лично. Повестку сегодняшних переговоров глава государства назвал обширной, включающей все актуальные вопросы развития двусторонних отношений стран.

Отдельно он отметил, что Россия придает важное значение развитию диалога со странами АСЕАН, в число которых входит Вьетнам.

«Россия придает важное значение развитию диалога с Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, одним из ведущих членов которой является Вьетнам», - указал Путин.

Россия Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 09:16
Путин назвал укрепление партнерства с Вьетнамом одним из приоритетов России
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Укрепление стратегического партнерства со Вьетнамом по всем направлениям входит в число приоритетов России. Об этом на переговорах с вьетнамской коллегой То Ламом заявил президент РФ Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

В эти дни, напомнил Путин, отмечается 30-летие подписания договора об основах дружественных отношений. На протяжении всех этих лет стороны поддерживают регулярные контакты.

«В том числе по линии парламентов, министерств, ведомств, партий, регионов и общественных организаций», - добавил президент.

В переговорах в Ханое также примут участие глава МИД Сергей Лавров, вице-премьер Дмитрий Чернышенко и пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Перед началом встречи Путин и То Лам сделали совместную фотографию на фоне национальных флагов. Мероприятие проходит в президентском дворце в Ханое. На повестке встречи - обсуждение стратегического партнерства стран.

Также известно, что Путин встретится с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

Помимо этого, президент РФ встретится с выпускниками советских и российских вузов.

Владимир Путин Вьетнам
20 июня 2024, 09:06
В Китае сделали неожиданное заявление после визита Путина в КНДР
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Визит президента Владимира Путина в КНДР показал, что Россия и Северная Корея не одиноки и не боятся санкций. К такому выводу пришли авторы китайского государственного издания Global Times.

Один китайский военный эксперт заметил, что Россия развивает отношения с КНДР и подает сигнал США и их союзникам, что не боится затягивания конфликта, потому что страна не одинока.

А Северная Корея показывает, что санкционная стратегия Соединенных Штатов по изоляции безуспешна. КНДР не стоит бояться военных запугиваний, так как республика тоже не одинока, заметил источник издания.

Еще один собеседник Global Times - научный сотрудник центра исследования России Восточно-Китайского педагогического университета Цуй Хэн. Он подчеркнул, что сотрудничество РФ и Северной Кореи может сосредоточиться на военной сфере и даже космической промышленности. По его словам, обе страны попытаются сконцентрировать внимание и на экономическом развитии.

Российский лидер посетил Пхеньян накануне. Там Владимир Путин встретился с лидером КНДР Ким Чен Ыном , они подписали документ о всеобъемлющем стратегическом партнерстве двух стран.

США Северная Корея Военные Россия КНДР Китай
20 июня 2024, 08:43
Путин встретится с выпускниками советских и российских вузов в Ханое
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Президент России Владимир Путин прибыл во Вьетнам. В Ханое он встретится со всей четверкой руководителей страны и выпускниками советских и российских вузов, сообщило РИА «Новости».

Глава государства прилетел во Вьетнам вечером 19 июня сразу после визита в Северную Корею. Он поприветствовал всех встретивших его представителей страны и направился в свой лимузин Aurus.

В четверг, 20 июня, Путин проведет переговоры со всей четверкой руководителей Вьетнама. В Ханое он встретился с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама Нгуен Фу Чонгом, президентом страны То Ламом, премьер-министром Фам Минь Тинем и председателем национального собрания Чан Тхань Маном.

Утром 20 июня российский лидер прибыл в президентский дворец в Ханое. На месте главу государства встретил его вьетнамский коллега То Лам.

Вузы Россия Переговоры Владимир Путин Вьетнам

Новости по теме