Атомщики США начали готовиться к запрету импорта обогащенного урана из России

«Американская атомная отрасль ожидает, что запрет на импорт российского обогащенного урана будет введен в действие в этом году после того, как в декабре палата представителей проголосовала за эту меру двумя партиями», - написало издание.

После согласования в обеих палатах конгресса законопроект попадет на подписание президенту. Отменить запрет возможно, если Штаты не найдут альтернативного источника урана для поддержания работы ядерных реакторов.

Атомщики в США уже ищут подрядчиков , чтобы наладить внутренние поставки уранового топлива. Министерство энергетики планирует выделить на контракты поставок 500 миллионов долларов.