Атомный авианосец ВМС США прибыл в Южную Корею

«Фонтанка» узнала, как беженцы попадают на границу России и Финляндии

За последние несколько дней из Россию в Финляндию перебрались чуть более 400 беженцев преимущественно из арабских стран, сообщила «Фонтанка». Издание выяснило, что до границы людей довозят на машинах с госномерами РФ, а после снабжают велосипедами.

«Фонтанка» также изучила специализированные чаты, где арабоговорящие молодые люди обсуждают стратегию и тактику перемещения.

«До границы беженцев совершенно точно довозят на российских машинах, а затем снабжают их велосипедами», - подчеркнул автор материала, изучивший, как работает эта схема.

По его оценке, судя по чатам, большинство их участников в растерянности и пытаются найти хоть какую-то информацию, что их ждет на пути в Финляндию. Еще одна тема, которую активно обсуждают, касается избавления от паспорта после пересечения границы. Как оказалось, такой шаг актуален для марокканцев, они идут на это, потому что в их стране нет боевых действий и им могут отказать в убежище.

А затем, как вполне можно допустить, финские СМИ будут тиражировать информацию о том, как российские пограничники пропускают людей без документов, отметили авторы материала.

Днем ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указывал, что погранпереходами между Россией и Финляндией пользовались только те, кто имел на это законное право. Их не использовали для переправки мигрантов. Пограничники, по его словам, действовали по должностным инструкциям.