Атаку на Израиль в США связали с окончанием американской гегемонии

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Эскалация конфликта на Ближнем Востоке, по его словам, говорит об углубляющемся кризисе глобальной безопасности.

Советник США по национальной безопасности Джейк Салливан, как напомнил журналист, всего несколько недель назад заявил, что сейчас в регионе спокойнее, чем за последние два десятилетия. По мнению Брэндса, на сегодняшний день, вероятно, чиновник жалеет о сказанном и хочет забрать свои слова обратно.

Сейчас, по мнению обозревателя, сложно найти хоть один крупный регион, который ситуация на Ближнем Востоке не затронула бы.

Как заключил автор материала, одна из характерных черт современного мира - это конец эпохи, когда у США и их союзников был решающий перевес.

Журналист Такер Карлсон предположил неутешительный для Соединенных Штатов прогноз по поводу того, к чему может привести конфликт на Ближнем Востоке. По предположению журналиста, в следствии этой ситуации может возникнуть банкротство американского правительства, а также ядерная война с Ираном.