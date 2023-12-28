28 декабря 2023, 09:28

Атаку на церковь и попытку теракта возле елки предотвратили в Киргизии

РИА «Новости»
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Киргизские спецслужбы предотвратили атаку на церковь и попытку теракта возле новогодней елки в Джалал-Абаде, которые намеревались совершить двое 16-летних подростков. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе госкомитета национальной безопасности страны.

Злоумышленники планировали заложить самодельную взрывчатку на центральной площади, а также напасть на Храм Успения Пресвятой Богородицы. Они действовали по указанию эмиссаров террористов из-за рубежа.

Двух молодых людей через интернет завербовали в «Исламское Государство - Вилаят Хорасан»*. В их телефонах нашли переписки с кураторами из террористической организации, план действий и инструкции по изготовлению взрывчатки и видео с записью клятвы на верность лидеру ячейки.

Подростков поймали во время контртеррористических мероприятий. Силовики возбудили уголовное дело об акте терроризма. Теперь правоохранители ищут возможных соучастников преступления.

* Запрещенная в России террористическая группировка

Киргизия Терроризм
28 декабря 2023, 08:05
Американская ЧВК предложила свои услуги властям Центральноафриканской Республикой
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Спонсируемая Госдепом США частная военная компания Bancroft предложила правительству Центральноафриканской Республики свои услуги. Представитель компании подтвердил Agence France-Presse проведение переговоров о сотрудничестве.

Он опроверг наличие базы ЧВК Bancroft в ЦАР, но подтвердил проведение переговоров о сотрудничестве. По словам представителя компании, с правительством обсудили будущую деятельность.

«Начиная с июля, Bancroft согласовала рамки для обсуждения возможных будущих действий с правительством ЦАР. Это все», - заявил представитель компании.

В африканской стране работала российская ЧВК «Вагнер». Руководство компании заявляло, что ее бойцы в частности помогли в розыске убийц китайцев на золотом руднике в Чимболо.

МИД России обвиняло США во вмешательстве в дела стран Африки. Министр Сергей Лавров заявлял, что американские власти пытались навязать им партнеров.

США Африка Госдеп США Военные
28 декабря 2023, 07:59
Между двух огней. Россия не увидела выгоды Финляндии от вступления в альянс
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Россия не видит выгоды Финляндии от вступления в НАТО, поскольку в случае обострения отношений между РФ и альянсом именно эта северная страна пострадает первой. Об этом РИА «Новости» рассказал постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов

Он напомнил, что Финляндию и Россию до недавнего времени объединяли добрососедские отношения, однако вступление Финляндии в Североатлантический альянс заставило РФ прибегнуть к ответным мерам. Такие меры «всегда найдутся», подчеркнул дипломат. Он добавил, что не понимает, как от этого выигрывает Финляндия.

«Жили спокойно, умиротворенно и неожиданно оказались между Россией и НАТО как составная часть альянса. Но они же соседствуют с нами, и, не дай бог, если какое-то обострение, то в первую очередь пострадает сама Финляндия», - рассудил Ульянов.

Дипломат отметил, что ему «очень не хотелось бы» такого поворота.

Ранее президент России Владимир Путин анонсировал воссоздание Ленинградского военного округа на границе с Финляндией.

Финляндия Россия НАТО
28 декабря 2023, 07:23
Конгрессвуман предложила снизить зарплату пресс-секретаря Байдена до одного доллара
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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер уклонялась от своих прямых обязанностей, и не заслужила свою зарплату. Об этом заявила  конгрессвуман Клаудия Тенни в социальной сети X (бывший Twiter).

Она напомнила, что Карин Жан-Пьер нарушила «закон Хэтча», запрещающий госслужащим продвигать партийную политику или влиять на результаты выборов. По мнению Тенни, зарплату пресс-секретаря президента США Джо Байдена следует снизить до одного доллара в год.

«Карин Жан-Пьер целый год уклонялась от честных вопросов журналистов, лгала американскому народу и нарушала „закон Хэтча“», - указала конгрессвуман.

Ранее телеканал Fox New включил Джо Байдена в список главных политических неудачников 2023 года. По мнению журналистов, американский лидер заслужил это «звание» из-за снижения рейтингов и и запуска процедур импичмента в конгрессе. В список «политических лузеров» также попали бывший спикер палаты представителей Кевин Маккарти и экс-мэр Чикаго Лори Лайтфут.

США Законы Зарплаты Джо Байден
28 декабря 2023, 05:14
Стрелявший в Праге признался в письме в убийстве еще двух человек
Pixabay
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Застреливший в Карловом университете в Праге 14 человек признался в убийстве еще двух, письмо с признанием обнаружила полиция в его доме. Об этом сообщил пресс-секретарь ведомства Ян Данек, его слова привело РИА «Новости».

«Могу подтвердить, что мы в Гостоуне нашли письмо, в котором убийца написал, что совершил нападение в Клановицком парке. Текст документа сейчас опубликовать нельзя в связи с происходящим расследованием событий», - заявил Данек.

Застреленных мужчину и его двухмесячную дочь в коляске нашли 15 декабря в Клановицком парке Праги. Полиция заподозрила в убийстве студента философского факультета, однако не смогла установить мотивы его поступка. Помимо письма чешские правоохранители располагают и другими доказательствами вины университетского стрелка в убийстве недельной давности.

Чехия Убийства Студенты Полиция Парки

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