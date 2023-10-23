Атаковавшие Крымский мост морские дроны разрабатывали при участии ЦРУ
ЦРУ принимало участие в разработке дронов, которые Украина использовала для удара по Крымскому мосту. Такие данные опубликовала Washington Post со ссылкой на источники.
По информации собеседников издания, морские дроны разрабатывали в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведывательных служб.
WP обратила внимание, что украинские силовики заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о крупных планируемых атаках. При этом, по данным газеты, в отдельных случаях, в том числе и в случае первого нападения на Крымский мост , чиновники из США выражали опасения.
В ряде случаев власти Украины получали от Штатов краткий ответ о нежелании принимать участие в подобных операциях. Газета подчеркнула, что обе стороны пытались сохранять дистанцию между ЦРУ и акциями, которые проводили его партнеры в Киеве.
При этом ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без разрешения президента Владимира Зеленского, подчеркнула WP.