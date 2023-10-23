Атаковавшие Крымский мост морские дроны разрабатывали при участии ЦРУ

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По информации собеседников издания, морские дроны разрабатывали в рамках секретной операции при участии ЦРУ и других западных разведывательных служб.

WP обратила внимание, что украинские силовики заранее предупреждали представителей ЦРУ в Киеве о крупных планируемых атаках. При этом, по данным газеты, в отдельных случаях, в том числе и в случае первого нападения на Крымский мост , чиновники из США выражали опасения.

В ряде случаев власти Украины получали от Штатов краткий ответ о нежелании принимать участие в подобных операциях. Газета подчеркнула, что обе стороны пытались сохранять дистанцию ​​между ЦРУ и акциями, которые проводили его партнеры в Киеве.

При этом ни одна крупная операция украинских спецслужб не проходит без разрешения президента Владимира Зеленского, подчеркнула WP.