Атака истребителей по комплексу главы разведки ХАМАС попала на видео

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«Истребители атаковали военную инфраструктуру у дома главы разведывательного управления террористической организации ХАМАС. В это время ЦАХАЛ продолжает свои атаки по всему сектору Газа», - передали в вооруженных силах.

В главном органе безопасности Израиля также рассказали, что управления ВМФ выявили пятерых террористов, скрывавшихся в районе Зиким. Самолеты отбили террористов и предотвратили проникновение в населенные пункты. Еще одно военное судно атаковало инфраструктуру террористической организации «Хезболла» в районе горы Дов.

Ранее армия Израиля нанесла удары по 10 объектам ХАМАС в секторе Газа , включая штаб-квартиру разведки и военную структуру, которая использовалась военно-воздушными силами. Число погибших из-за израильских ударов выросло до 256. Еще 1788 человек получили ранения.

Отношения между Палестиной и Израилем обострились 7 октября после того, как группировка ХАМАС выпустила по стране тысячи ракет. Погибли и пострадали люди, Израиль начат наносить ответные удары. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил о завершении первой фазы операции против ХАМАС.