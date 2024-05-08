AstraZeneca отзовет вакцину от COVID-19 с продаж

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«За последние годы появилось множество вариантов вакцин против COVID-19, сейчас на рынке существует определенный переизбыток. Все это привело к снижению спроса на вакцинацию», - отметили в компании.

По предварительным данным, в AstraZeneca также признали, что вакцина вызывает редкие побочные эффекты, такие как снижение количества тромбоцитов в крови и образование тромбов.

Ранее на AstraZeneca подали коллективный иск в суд после нескольких смертей пациентов из-за тромбоза вследствии вакцинации. Предполагаемая сумма компенсаций семьям погибших и пострадавших может составить до 20 миллионов фунтов стерлингов.

В марте Минздрав выдал ФМБА постоянную регистрацию на препарат от COVID-19 «Мир-19».