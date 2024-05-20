Ассанж сможет подать апелляцию на решение по экстрадиции в США

Принятый Евросоюзом новый пакет законов о предоставлении убежища мигрантам отказались исполнять власти Польши. В стране объяснили, что приютили у себя много жителей соседней Украины и не готовы к дополнительному приему иностранцев.

Как напомнило РИА «Новости» , принятый пакет документов предназначался для ослабления миграционного давления на страны Южной Европы, которые в основном сталкиваются с миграционными потоками из стран Африки и Ближнего Востока. Законопроект предусматривал равномерное распределение беженцев между всеми странами блока.

Против новых законов выступили Венгрия и Польша, но к ним никто не прислушался.

Глава польского правительства Дональд Туск на своей странице в социальной сети X подчеркнул, что не намерен открывать границу для беженцев с других направлений Евросоюза, а также откажется платить по 20 тысяч евро за каждого не допущенного беженца, как этого требует новый закон.

В Еврокомиссии не исключили, что благодаря присутствию на территории Польши большого числа украинских переселенцев страну частично или полностью освободят от обязательств по приему новых мигрантов.

Ведущий эксперт РИСИ Олег Неменский в комментарии агентству пояснил, что власти Польши отстоят свою позицию перед Брюсселем, имея на руках козырь в виде украинских мигрантов.

«У властей на руках цифры, с которыми они готовы защищать свою позицию, так что на какие-то уступки Брюссель пойдет, тем более что у Туска там хорошие позиции. Он понимает, как с ними договариваться», - пояснил собеседник РИА «Новости».

Он добавил, что обострения в отношениях с Брюсселем польские власти не боятся, потому что избиратели полностью их поддерживают по вопросу отказа в приеме мигрантов из Африки и Ближнего Востока.

Власти Украины всяческими способами пытаются вернуть уехавших из страны мужчин после принятия нового закона о мобилизации. Так в расположенной в Варшаве дипмиссии подавшим заявления о смене загранпаспорта мужчинам вместе документа выдали справки о пересечении границы.