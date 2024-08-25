25 августа 2024, 18:57

Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении с Турцией вопреки всем усилиям

РИА «Новости»
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Посредники в лице России, Ирана и Ирака предприняли искренние попытки примирения Сирии и Турции, заявил президент Башар Асад. Однако сближения между странами не произошло.

«Не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», - процитировало Асада РИА «Новости».

Политик также подчеркнул, что заявления турецкой стороны о том, что Сирия якобы не готова к переговорам до вывода войск с ее территории - не верны. Решение конфликта требует от сторон открытости.

Турецко-сирийский конфликт начался в 2012 году, когда турецкая армия нанесла удары по территории Сирии в ответ на минометный обстрел города Акчакале. Сирийский снаряд попал в жилой дом, погибли пять человек.

Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии. Ранее турецкая сторона утверждала, что действия президента Владимира Путина могут положить начало новому переговорному процессу.

Турция Сирия Россия Переговоры Иран Ирак
25 августа 2024, 15:14
Россия запросила у Франции доступ к Дурову
РИА «Новости»
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Французские власти воспринимают основателя Telegram Павла Дурова как гражданина Франции и считают это гражданство основным. Об этом РИА «Новости» заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что российская сторона передала Франции ноту с требованием о доступе к предпринимателю.

По данным посольства России, французское руководство уклоняется от сотрудничества по ситуации с задержанием Дурова, добавили в агентстве.

Основателя мессенджера арестовали в Париже , когда тот прилетел из Азербайджана. Причиной задержания мог стать отказ сотрудничать с правоохранителями. Дурова могут обвинить в том, что он якобы является соучастником незаконного оборота наркотиков и других преступлений.

По мнению главы комиссии Совфеда по защите госсуверенитета России Андрея Климова, предпринимателя задержали по запросу США.

Франция Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 15:11
«Сегодня Telegram. Завтра будет Х». Маск не исключил мер против своей соцсети
Unsplash
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Американский миллиардер Илон Маск предполагает, что власти могут взяться за принадлежащую ему соцсеть Х после ареста основателя Telegram Павла Дурова в Париже. Соответствующий комментарий он оставил под постом американского предпринимателя Вивека Рамасвами.

«Сегодня Telegram. Завтра будет Х», - написал Рамасвами.

Маск ответил смайлом в виде числа 100, подчеркнутого дважды.

Аналогичный прогноз дал лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо. Он заявил, Маска могут арестовать в Париже , как только он там появится.

Политолог Сергей Станкевич также считает, что Маску пока следует воздержаться от поездок в Европу, поскольку его может ждать та же участь, что и Дурова. По словам эксперта, на Евросоюз нашло какое-то затмение.

Илон Маск Франция Павла Дурова арестовали во Франции
25 августа 2024, 13:55
Около сотни израильских самолетов уничтожили тысячи снарядов «Хезболлы» в Ливане
Global Look Press
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Примерно 100 истребителей ЦАХАЛ взорвали тысячи ракет движения «Хезболла», которые хранили в контейнерах в Ливане. Об этом сообщили в пресс-службе израильского оборонного ведомства.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари отметил, что большая часть подорванных снарядов предназначалась для атак на центральную часть Израиля, а меньшая - на север страны.

Всего военная авиация разгромила четыре десятка складов с боеприпасами в Ливане.

Ранее из-за нападения ливанского движения «Хезболла» власти в Тель-Авиве открыли доступ для жителей во все 240 бомбоубежищ и закрыли общественные пляжи. Все городские мероприятия, которые планировали провести 25 августа, также отменили.

Израиль Оружие Конфликт Израиля и Палестины Ливан
25 августа 2024, 13:50
Россия будет наблюдать за реакцией международных организаций на арест Дурова
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РФ продолжит отслеживать комментарии международных организаций на ситуацию с задержанием основателя Telegram Павла Дурова. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, стоит учесть то, как некоторые организации и объединения применяли политическое, информационное и психологическое давления на Россию. Дипломат уточнила, что российская сторона внимательно проследит, как международные структуры отнесутся к вопросам, связанным с охраной прав человека и свободы слова.

Дурова арестовали в аэропорту Ле-Бурже , когда он пересек границу. Основатель мессенджера вылетел на частном самолете из Азербайджана в Париж и планировал провести там вечер. Его задержали по ордеру, выданному Национальным управлением судебной полиции Франции.

Российское посольство связалось с французской стороной в связи с арестом предпринимателя. Сейчас дипведомство ожидает подробной информации от руководства Франции.

Мария Захарова МИД РФ Павел Дуров Павла Дурова арестовали во Франции

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