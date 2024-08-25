Асад заявил об отсутствии прогресса в примирении с Турцией вопреки всем усилиям

«Не случилось никакого прогресса, вопреки искренности посредников», - процитировало Асада РИА «Новости».

Политик также подчеркнул, что заявления турецкой стороны о том, что Сирия якобы не готова к переговорам до вывода войск с ее территории - не верны. Решение конфликта требует от сторон открытости.

Турецко-сирийский конфликт начался в 2012 году, когда турецкая армия нанесла удары по территории Сирии в ответ на минометный обстрел города Акчакале. Сирийский снаряд попал в жилой дом, погибли пять человек.

Россия заинтересована в налаживании отношений Турции и Сирии. Ранее турецкая сторона утверждала, что действия президента Владимира Путина могут положить начало новому переговорному процессу.