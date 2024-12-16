Асад узнал о падении Дамаска на российской авиабазе Хмеймим

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«По прибытии на базу Хмеймим я узнал, что наши войска оставили все свои боевые позиции», - отметил Асад.

Бывший президент Сирии подчеркнул, что, пока находился на российской авиабазе, ситуация вокруг объекта ухудшалась - его постоянно атаковали беспилотники.

Асад уточнил, что в связи с этим власти России потребовали, чтобы командование базы эвакуировало его на территорию РФ.

Ранее Башар Асад подчеркнул, что не покидал Дамаск до утра 8 декабря.