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«Асад на самолете улетел из Дамаска в неизвестном направлении», - отметили источники.

В воскресенье стало известно, что вооруженные сирийские формирования установили контроль над тюрьмой Сейдная в Дамаске, а затем выпустили на свободу всех заключенных.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что террористы во время атаки на Дамаск не встретили никакого сопротивления на своем пути.

Нынешний премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявлял о своей готовности работать с любой властью , которую изберет сирийский народ. Также он призвал обеспечить работу государственных институтов на территории страны.