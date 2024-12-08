08 декабря 2024, 08:43

Асад покинул Сирию в неизвестном направлении — Reuters

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск и улетел на самолете в неизвестном направлении. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на якобы высокопоставленных офицеров сирийской армии.

«Асад на самолете улетел из Дамаска в неизвестном направлении», - отметили источники.

В воскресенье стало известно, что вооруженные сирийские формирования установили контроль над тюрьмой Сейдная в Дамаске, а затем выпустили на свободу всех заключенных.

Военный корреспондент Юрий Котенок отмечал, что террористы во время атаки на Дамаск не встретили никакого сопротивления на своем пути.

Нынешний премьер-министр Сирии Мухаммад Гази аль-Джалали заявлял о своей готовности работать с любой властью , которую изберет сирийский народ. Также он призвал обеспечить работу государственных институтов на территории страны.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 08:10
«Пал, не сопротивляясь». Военкор заявил о захвате Дамаска
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Вооруженные террористические сирийские бандформирования не встретили сопротивления и вошли в Дамаск. Об этом в Telegram-канале сообщил военный корреспондент Юрий Котенок.

По его словам, боевики взяли под контроль учреждений пенитенциарной системы, здания силовых структур и СМИ.

«Дамаск не сопротивлялся и пал. Вооруженные люди занимают ключевые инфраструктурные объекты в городе, включая ведущих СМИ, силовых структур и учреждений пенитенциарной системы», - написал он военкор.

Телеканал Al Hadath сообщал, что боевики дошли до площади Омейядов и взяли под контроль центр Дамаска. По данным РИА «Новости», в центре города были слышны взрывы. Агентство Reuters со ссылкой на источники заявило, что президент Сирии Башар Асад покинул Дамаск.

Ранее премьер-министр Сирии Мухаммед Гази аль-Джаляли заявил о готовности работать с любым правительством.

Сирия Наступление боевиков на севере Сирии
08 декабря 2024, 04:21
В Британии восхитились рестораном дочери Кадырова в Грозном
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Грозном открылся ресторан корейской кухни, оформленный в стиле K-pop. Заведение принадлежит дочери главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, сообщила газета The Sunday Times.

Заведение находится в торговом центре на проспекте Путина. В нем подают халяльные блюда корейской кухни, играет музыка K-pop и транслируются корейские сериалы.

Британских журналистов приятно удивил ресторан Кадыровой. Они назвали его шикарным и отметили, что заведение открылось, несмотря на запрет в Чечне мегапопулярной южнокорейской группы BTS.

Айшат Кадырова является старшей дочерью главы Чечни. Она получила диплом Чеченского государственного университета, возглавила модный дом Firdaws и до 2024 года занимала пост министра культуры республики. Журналисты приписывали ей бутик нижнего белья Lady A, но министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Чечни Джамбулат Умаров опроверг причастность женщины к этому бизнесу.

Чечня Рамзан Кадыров Бизнес Рестораны
08 декабря 2024, 03:40
Европу встревожила внезапная выходка фон дер Ляйен
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Европейский Союз может расколоться из-за нового торгового соглашения с Южной Америкой, которое заключила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Это связано с нарастающими разногласиями между Францией, Германией и Брюсселем, сообщил Daily Express.

«Сделка вызывала возражения со стороны Франции из-за опасений, что ее внутренние рынки мяса птицы и говядины пострадают из-за более дешевых поставок из Южной Америки», - отметили в материале.

По данным таблоида, в Германии, напротив, полностью поддержали данное соглашение, считая, что оно позитивно повлияет на экспорт. Глава Федерации немецкой промышленности Зигфрид Руссвурм заявил, что сделка даст необходимый импульс росту немецкой и европейской экономик.

После избрания на второй срок глава Урсула фон дер Ляйен заявила о готовности к борьбе за «свободу, подобной украинской». Также она призвала увеличить расходы на оборону.

Германия Еврокомиссия Европа Франция Экономика Урсула фон дер Ляйен
08 декабря 2024, 02:05
У БРИКС появится новый партнер
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Малайзия получила приглашение БРИКС и согласилась стать партнером объединения. Посол страны в России Чеонг Лун Лай сообщил об этом ТАСС.

Официальное пригласительное письмо пришло в середине ноября. Чеонг Лун Лай сообщил, что руководство страны ответило согласием.

«И мы ответили России, которая является председателем в БРИКС, что мы согласны стать частью этого объединения», - сказал дипломат.

Еще одним партнером БРИКС может стать Казахстан. Президент России Владимир Путин сообщил, что в страну направлено приглашение. Ранее этот статус получила Белоруссия.

Профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс заявил, что БРИКС появился из-за грубых нарушений со стороны США и их союзников. По его мнению, члены объединения продемонстрировали несогласие с односторонними санкциями и другими методами влияния.

Международные отношения БРИКС

Новости по теме