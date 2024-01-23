Ас-Сиси указал на высокие темпы строительства АЭС «Эль-Дабаа»

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Во вторник президент Египта и его российский коллега Владимир Путин выступили в формате видеоконференции и дали старт началу возведения четвертого энергоблока. Объект строят при участии государственной корпорации «Росатом».

«Строительство проекта идет более высокими темпами, чем был согласовано изначально», - подчеркнул ас-Сиси.

АЭС находится в области Матрух на берегу Средиземного моря. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал проект строительства сооружения одним из флагманских для экономического сотрудничества двух стран, сообщила «Газета.ru».

Энергоблоки на реакторах АЭС в Египте ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии. Объект обеспечит порядка 10% энергопотребления страны, сообщил президент России Владимир Путин.