Ас-Сиси по телефону поздравил Путина с переизбранием на пост президента

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Ас-Сиси пожелал Путину успехов и процветания, а российскому народу - большего прогресса.

«Президент России выразил признательность президенту Ас-Сиси за любезный жест и высоко оценил глубину и прочность отношений между Египтом и Россией», - отметили в канцелярии.

Во время разговора стороны затронули международную и региональную повестку дня. Путин и Ас-Сиси обсудили ситуацию в секторе Газа. Египетский лидер высоко оценил позицию России в поддержке Палестины.

Ранее президент Объединенных Арабских Эмиратов Мухаммед бен Зейд Аль Нахайян поздравил Путина с победой на выборах. Он пожелал российскому коллеге дальнейших успехов.