01 ноября 2024, 01:26

Артиллерия США атаковала ополченцев в Сирии

РИА «Новости»
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Американская артиллерия открыла огонь в провинции Дейр-эз-Зор на севере Сирии по позициям союзного сирийской армии ополчения. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Серия мощных взрывов прогремела в окрестностях Дейр-эз-Зора и Маядин в результате артиллерийского обстрела со стороны американских военных, расположенных на базах на месторождениях Конико и Омар», - заявил источник агентства.

Ранее, 11 октября, стало известно, что американские военные обстреляли союзные силы Сирии в провинции Дейр-эз-Зор. США осуществили четыре удара.

А в начале сентября базу Пентагона в той же провинции атаковали ракетами. В это время на ней проводили совместные учения с «Сирийскими демократическими силами».

США Ракеты Пентагон Сирия Военные Взрывы Армия
31 октября 2024, 13:27
В Кремле объяснили, зачем США разрешили сделки с российскими банками
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США легко исключают те или иные позиции из санкционного списка, если им это выгодно. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, которого процитировало РИА «Новости».

«В целом Соединенные Штаты занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных интересов торгово-экономических», - отметил он.

Пресс-секретарь российского лидера назвал подобные смягчения обычной практикой.

Накануне США разрешили операции по энергетическим сделкам через крупнейшие российские коммерческие банки.

В то же время в Вашингтоне ввели и новые ограничения против России. Теперь они коснулись оборонно-промышленного комплекса и компаний, которые якобы участвуют в обходе запретов.

США Банки Дмитрий Песков Санкции Россия
31 октября 2024, 10:03
ВВС США подпишут контракт на партию стратегических бомбардировщиков B-21 Raider
Global Look Press
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До конца 2024 года Военно-воздушные силы США планируют заключить соглашение с компанией Northrop Grumman на поставку партии стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Предполагается, что эти самолеты поступят на вооружение в период с 2025 по 2027 год. Однако, как сообщило РИА «Новости», есть вероятность, что сроки могут сдвинуть, ведь стоимость B-21 существенно увеличилась.

Предполагается, что работа будет проходить в условиях активного противостояния системам воздушной обороны. Но если конфликт перерастет в ядерную стадию, то будут использоваться специальные боеприпасы для поражения стратегических целей. Это в полной мере относится и к гипотетической войне с Россией.

Примечательно, что создатели B-21 заявляли, что существенно снизили радиолокационную заметность своего самолета. В частности, они заверяли, что его якобы не смогут обнаружить на дальних и средних дистанциях радары современной российской зенитно-ракетной системы С-400.

В прошлом году США впервые представили, а также испытали новый стратегический бомбардировщик-невидимку, B-21 совершил первый полет. Презентацию самолета изначально планировали провести в 2021-м, , но мероприятие постоянно переносилось.

B-21 представляет собой самолет, выполненный по схеме «летающее крыло». Внешне он напоминает своего предшественника B-2, но при этом имеет меньшие размеры: размах крыльев составляет 45 метров против 52.

Подробные технические характеристики бомбардировщика еще не обнародовали, но известно, что самолет является дозвуковым и способен развивать скорость до 0,8 Маха.

Максимальная грузоподъемность составляет девять тонн. В качестве вооружения бомбардировщик способен использовать различные типы ракет, включая высокоточные крылатые JASSM-ER с дальностью до тысячи километров, а также ядерные бомбы B-61 последних модификаций.

До конца 2024 года Военно-воздушные силы США планируют заключить соглашение с компанией Northrop Grumman на поставку партии стратегических бомбардировщиков B-21 Raider. Предполагается, что эти самолеты поступят на вооружение в период с 2025 по 2027 год. Однако, как сообщило РИА «Новости» , есть вероятность, что сроки могут сдвинуть, ведь стоимость B-21 существенно увеличилась.

США Самолеты Россия
30 октября 2024, 19:07
Премьер Грузии потребовал от Зурабишвили дать показания в прокуратуре
Unsplash
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Президент Саломе Зурабишвили должна явиться в прокуратуру и дать показания, иначе это будет считаться доказательством ее лжи. Такое заявление сделал премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, которого процитировал Первый канал местного телевидения.

Ранее президент Грузии лично пришла на митинг против итогов парламентских выборов и заявила протестующим, что их голоса украли. Эти слова возмутили правящую партию «Грузинская мечта», получившую больше всего голосов избирателей.

«Пусть Саломе Зурабишвили или кто-либо еще, если у них есть какие-либо доказательства, предоставят их в прокуратуру, в соответствующие органы, а не говорят устно о том, чего не было в природе. Это их ответственность», - ответил Кобахидзе.

При этом он выразил уверенность, что глава государства не пойдет в прокуратуру и не даст никаких показаний.

Грузия Парламентские выборы в Грузии
30 октября 2024, 08:10
МИД Китая назвал саммит БРИКС в Казани полностью успешным
Global Look Press
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Саммит БРИКС в Казни под председательством президента России Владимира Путина увенчался полным успехом. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с замглавы МИД РФ Андреем Руденко, сообщило РИА «Новости».

«Саммит БРИКС прошел в Казани под председательством президента Путина и увенчался полным успехом», - указал Ван И.

По его словам, прошедший саммит поспособствует «поддержанию импульса развития механизма» сотрудничества БРИКС и укрепит единство стран Глобального Юга.

Также китайский министр подчеркнул, что отношения России и Китая сохраняют здоровую и стабильную динамику. Это положение дел отвечает общим интересам обеих стран и их народов. КНР удовлетворена нынешним уровнем развития двусторонних отношений, добавил он.

Экономист и профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс ранее назвал причину создания БРИКС. По его словам, объединение появилось из-за грубых нарушений США на международной арене.

Саммиты Казань Владимир Путин Китай БРИКС

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