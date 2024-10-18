Артемию Лебедеву запретили въезд в Латвию

«Мною принято решение включить граждан РФ Артемия Лебедева и Валерия Пономаренко в список нежелательных для Латвийской республики лиц (персон нон грата)», - написала она.

Согласно части второй статьи 61 Закона об иммиграции страны, иностранцу могут запретить въезд, если его сочтут угрозой безопасности или общественному порядку Латвии.

Ранее Лебедев раскритиковал эмигрировавших россиян , охарактеризовав их поведение за границей известной русской пословицей.

Браже в начале сентября отметилась призывом снять все ограничения для украинской армии , чтобы она могла наносить удары по России всем, что у нее есть.