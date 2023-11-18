Армянский военный пострадал при обстреле со стороны ВС Азербайджана

Активисты провели митинг в Хельсинки против закрытия КПП на российской границе

Жители Хельсинки провели митинги, выступив против закрытия пограничных с Россией контрольно-пропускных пунктов. Об этом сообщило РИА «Новости».

Активисты согласовали митинг с властями и полицией. На мероприятии присутствовали около 300 жителей Финляндии. Одна из участниц обратила внимание, что из-за закрытия КПП некоторые люди не смогут встретиться с семьями, которые находятся в России. Она призвала найти более гибкое решение, которое не будет ограничивать права финнов и россиян.

Одна из девушек пришла с мальчиком, который держал в руках плакат с надписью «Хочу увидеться с бабушкой!» на финском языке.

Участник митинга по имени Глеб признался, что пикетчикам близки проблемы финского общества. Он назвал закрытие КПП слишком жестким методом решения проблемы и призвал урегулировать этот вопрос по-другому.

Ранее Финляндия перекрыла южные пропускные пункты на границе с Россией. Пассажирско-грузовое движение между странами будет проходить через КПП на севере до 18 февраля. Посольство России негативно отреагировало на решение о закрытии четырех пропускных пунктов и пообещало принять ответные меры.