Армянский военный пострадал при обстреле со стороны ВС Азербайджана
Военнослужащий из Армении получил ранение в результате выстрела со стороны Вооруженных сил Азербайджана. Об этом сообщило Минобороны Армении.
По данным ведомства, выстрел произошел сегодня, 18 ноября, около 08:50 по московскому времени.
«В результате выстрела ВС Азербайджана в направлении армянской позиции, расположенной на участке Паруйра Севака, огнестрельное ранение получил военнослужащий», - говорится в опубликованном заявлении.
В армянском Минобороны уточнили, что состояние пострадавшего оценивается как среднетяжелое, опасность для его жизни отсутствует. Ведется расследование для установления обстоятельств случившегося.
При этом сегодня премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что его страна при посредничестве главы Европейского совета Шарля Мишеля смогла договориться с Азербайджаном по «основным принципам мира». При этом он посетовал на то, что Армения и Азербайджан говорят на разных дипломатических языках и «часто не понимают друг друга».