Армянский парламент ратифицировал Римский статут МУС
Национальное собрание Армении ратифицировало Римский статут Международного уголовного суда на заседании 3 октября. Об этом сообщило агентство Yerevan.Today.
«Поддержали статут только представители власти, оппозиция бойкотировала обсуждения и проголосовала против», - указали журналисты.
Депутат фракции премьер-министра Никола Пашиняна «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян заявил, что Армения знает о позиции России по этому вопросу, однако республика будет руководствоваться собственными интересами.
Секретарь оппозиционной фракции «Айастан» Арцвик Минасян указал, что включение Римского статута в повестку обсуждений парламента противоречит армянской конституции. Он назвал политику действующих властей Армении разрушительной.
В МИД РФ предупреждали, что принятие республикой Римского статута МУС будет иметь негативные последствия для отношений России и Армении. Власти страны не учли компромиссный вариант, предложенный российской стороной, указали в дипломатическом ведомстве.