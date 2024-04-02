02 апреля 2024, 13:01

Армянский депутат предрек серьезные проблемы из-за разрушения отношений с Россией

Global Look Press
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Разрушение отношений с Россией обернется серьезным проблемам для Армении. Депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила в интервью РИА «Новости», что страна не должна стать разменной монетой геополитических игр.

Разрушение отношений с Россией обернется серьезным проблемам для Армении. Депутат парламента республики от оппозиционной фракции «Армения» Арегназ Манукян заявила в интервью РИА «Новости» , что страна не должна стать разменной монетой геополитических игр.

«Я категорически против разворота внешнеполитических ориентиров Армении. Армения не должна стать разменной монетой геополитических игр», - подчеркнула она.

Манукян напомнила, что Россия - стратегический союзник Армении. Разрыв отношений в первую очередь навредит республике как в политическом, так и в экономическом планах.

«А если к этому добавить вопросы безопасности, то можно однозначно утверждать, что в случае такого разворота наша страна столкнется с очень серьезными проблемами одновременно по нескольким направлениям», - отметила Манукян.

Премьер-министр Никол Пашинян ранее сообщил, что Армения больше не может продолжать военно-техническое сотрудничество с Россией как раньше, поэтому ей нужны другие партнеры. Республика хотела определиться со своим будущим в составе Организации Договора о коллективной безопасности. Также он говорил, что ОДКБ якобы оставила Армению в самый решающий момент один на один со своими проблемами, подразумевая под этим ситуацию с Нагорным Карабахом.

Армения Россия Нагорный Карабах
02 апреля 2024, 12:53
Израиль предупредили о непредсказуемых последствиях удара по консульству Ирана
Global Look Press
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Удар Израиля по зданию консульства Ирана в Дамаске может привести к дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке. Об этом предупредило посольство России в Иране.

В заявлении говорится, что сотрудники дипведомства были «глубоко потрясены и возмущены» атакой.

«Этот шаг является не только грубейшим нарушением всех основ международного права, в том числе Венских конвенций, гарантирующих неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, но и способен спровоцировать дальнейшую эскалацию на Ближнем Востоке, чреватую непредсказуемыми последствиями», - отметили в посольстве.

Его сотрудники выразили соболезнования семьям погибших и пожелали раненым скорейшего выздоровления.

Израильская армия выпустила ракету по посольству Ирана в Дамаске 1 апреля. Среди жертв - иранский генерал из черного списка ООН, подозреваемый в участии в ядерной программе, Мохаммад Захеди. Иран проводит проверку по факту атаки и планирует ответить на агрессию.

Израиль Россия Иран
02 апреля 2024, 12:17
Трое детей пострадали во время стрельбы в школе в Финляндии
Global Look Press
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В одной из школ в Финляндии произошла стрельба, три человека пострадали. Об этом сообщили в местной полиции.

Огонь открыли в учебном заведении Виертола в городе Вантаа. Силовики получили вызов на место ЧП примерно в 09:08. Подозреваемого задержали.

«Все участники инцидента со стрельбой - несовершеннолетние. По данным полиции, есть трое раненых», - уточнили правоохранители.

Полицейские находятся на месте случившегося. Жителей призвали держаться подальше и не выходить из помещений.

В Филадельфии 7 марта люди в масках открыли огонь по школьникам на автобусной остановке. Восемь человек получили ранения, одного и пострадавших госпитализировали в критическом состоянии. Полиция организовала расследование и распространила приметы злоумышленников.

В феврале киллер пытался убить мужчину у гимназии № 622 на Выборгском шоссе в Санкт-Петербурге. Пострадал 41-летний уроженец Узбекистана.

Финляндия Дети Стрельба Школы Полиция
02 апреля 2024, 10:40
Белый дом призвал Израиль расследовать гибель сотрудников НКО в Газе
РИА «Новости»
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В результате атаки израильских военных по Газе погибли сотрудники международной благотворительной организации «Всемирная центральная кухня», среди которых числились граждане Польши, Австралии и Великобритании. Американское правительство призвало Израиль расследовать обстоятельства произошедшего, сообщило агентство Al Jazeera.

Нападение произошло на территории Газы. На авто с иностранцами в районе Дейр-эль-Балах совершили атаку с использованием беспилотника. Помимо работников организации, также погиб водитель-палестинец.

Эдриенн Уотсон, представитель совета национальной безопасности США, обратила внимание на необходимость выяснить детали происшествия. Она подчеркнула, что работники гуманитарных учреждений должны находиться под защитой, так как оказывают помощь тем, кто в ней нуждается. Правительство США призвало гарантировать безопасность сотрудников неправительственных организаций.

Армия обороны Израиля объявила о начале расследования.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп призвал Израиль завершить конфликт в секторе Газа. Он заявил, что это «не может больше продолжаться».

США Израиль Белый дом в США Военные Армия Конфликт Израиля и Палестины
02 апреля 2024, 10:09
Россия стала пятой экономикой мира, несмотря на беспрецедентное давление
РИА «Новости»
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Россия, несмотря на беспрецедентное давление, пятая экономика мира и крупнейшая в Европе. Такое заявление сделал председатель Госдумы Вячеслав Володин, опубликовав в своем Telegram-канале новый рейтинг стран за 2023 год.

«Политическая система и экономическая модель, созданные нашим президентом, в очередной раз доказали свою эффективность», - подчеркнул Володин.

Спикер отметил, что государства, развязавшие против России санкционную войну, сами же оказались в незавидном положении. В полной мере они ощущают на себе последствия введенных запретов и ограничений и теряют позиции.

«США, утратив лидерство, не могут его вернуть. Отставание от Китая растет», - заметил председатель Госдумы.

При этом положение стран, которые не отказались от сотрудничества с Россией, напротив, становится лучше.

«Вызовы сделали нас сильнее. Но многое еще предстоит. Нам необходимо войти в четверку ведущих экономических держав», - заявил Володин.

Россия в 2023 году увеличила ВВП на 3,6% и вошла в пятерку самых быстрорастущих экономик «Большой двадцатки». Она продолжает расти , несмотря на санкции Запада. Президент Владимир Путин заявил, что к 2030 году Россия должна войти в четверку крупнейших экономик по паритету покупательной способности.

США Санкции Россия Владимир Путин Китай Экономика

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