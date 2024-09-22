Армянская оппозиция объявила продолжение борьбы за отставку Пашиняна

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«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30», - уточнил он.

Демонстранты соберутся на площади и продолжат «напряженную и последовательную фазу борьбы». Речь идет об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.

Протесты с требованием снять главу кабмина с должности проходили в Ереване со 2 мая. Также демонстранты призывали прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Активность движения спала в середине июля.

В конце мая возле здания МИД Армении произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители задержали 26 человек.