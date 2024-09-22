Армянская оппозиция объявила продолжение борьбы за отставку Пашиняна
Оппозиционное армянское движение «Тавуш во имя родины» начнет новые протестные акции. Об этом сообщил лидер организации, архиепископ Баграт Галстанян, чьи слова привело издание Yerevan.Today.
«Возобновляем период активной борьбы 2 октября в 18:30», - уточнил он.
Демонстранты соберутся на площади и продолжат «напряженную и последовательную фазу борьбы». Речь идет об отставке премьер-министра Армении Никола Пашиняна.
Протесты с требованием снять главу кабмина с должности проходили в Ереване со 2 мая. Также демонстранты призывали прекратить процесс делимитации границы с Азербайджаном. Активность движения спала в середине июля.
В конце мая возле здания МИД Армении произошли стычки протестующих с полицией. Правоохранители задержали 26 человек.