Армянская армия отказалась от восклицания «Ура!»

Новый устав является частью реформ в армии. Торжественное восклицание «Ура!», доставшееся от советской армии, заменят на «Кецце!». Оно применимо для ситуаций, когда командир поздравляет военнослужащих.

При этом фразы «Так точно» и «Никак нет» не получат «локализованной» версии. В оборонном ведомстве пояснили, что не пытаются адаптировать армянскую армию к модели армии другого государства.

Ранее оппозиционный армянский депутат Арегназ Манукян заявил, что стране грозят серьезные проблемы из-за ухудшения отношений с Россией. По его мнению, Армения, которая начала разворот на Запад, может стать разменной монетой в большой геополитической игре.