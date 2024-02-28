Армию США сократят из-за недобора

Армию Соединенных Штатов сократят почти на 5%. Но, по данным авторов материала, это затронет вакантные должности. То есть солдат сокращение не коснется. Армия не просит увольняться действующих бойцов.

«Пока армия нарастит внутреннюю численность в течение следующих нескольких лет, на большинстве объектов, вероятно, увеличится число фактически размещенных там солдат», - указали представители армии США.

По данным The Washington Post , сокращение коснется тех, кто занимался борьбой с повстанцами в Ираке и Афганистане. Также увольнение грозит специалистам в области обучения военных и других подобных направлений.

Министр Кристин Вормут пояснила, что Соединенные Штаты отходят от борьбы с терроризмом. Поэтому национальной армии, по ее словам, такие подразделения больше не нужны.