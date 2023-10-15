Армию обороны Израиля уличили в выходе за рамки самообороны
Действия израильской армии вышли за рамки самообороны. ЦАХАЛ следует прекратить массовое наказание жителей палестинского сектора Газа, заявил глава МИД КНР Ван И во время телефонного разговора с коллегой из Саудовской Аравии Фейсалом бен Фарханом. Расшифровку диалога опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства Китая.
«Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению», - заявил Ван И.
По его словам, работа ЦАХАЛ идет вразрез с человеческой совестью и нарушает основные нормы международного права. Министр иностранных дел КНР указал, что Израиль вышел за рамки самообороны. Ему необходимо прислушаться к призывам международного сообщества и ООН о прекращении коллективного наказания палестинцев, находящихся в секторе Газа.
Ранее Армия обороны Израиля назвала целью своей масштабной наземной операции в секторе Газа уничтожение руководства ХАМАС. До этого ЦАХАЛ смог вернуть контроль над общинами и захваченными военными постами.
В воскресенье, 15 октября, Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа из-за регулярных бомбардировок со стороны Израиля. Нехватка медицинских средств может стать причиной распространения эпидемий.