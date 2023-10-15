Армию обороны Израиля уличили в выходе за рамки самообороны

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«Китай выступает против и осуждает все действия, которые вредят гражданскому населению», - заявил Ван И.

По его словам, работа ЦАХАЛ идет вразрез с человеческой совестью и нарушает основные нормы международного права. Министр иностранных дел КНР указал, что Израиль вышел за рамки самообороны. Ему необходимо прислушаться к призывам международного сообщества и ООН о прекращении коллективного наказания палестинцев, находящихся в секторе Газа.

Ранее Армия обороны Израиля назвала целью своей масштабной наземной операции в секторе Газа уничтожение руководства ХАМАС. До этого ЦАХАЛ смог вернуть контроль над общинами и захваченными военными постами.

В воскресенье, 15 октября, Минздрав Палестины заявил о разрушении всех основных больниц в секторе Газа из-за регулярных бомбардировок со стороны Израиля. Нехватка медицинских средств может стать причиной распространения эпидемий.