Армию Израиля первели в состояние боевой готовности
Израильская армия заявила о «состоянии готовности к войне» после ракетного удара со стороны сектора Газа. Жителей южных и центральных районах попросили оставаться рядом с убежищами, написал ТАСС.
«Армия обороны Израиля объявляет о состоянии готовности к войне», - передали в армейской пресс-службе.
Сейчас в Генеральном штабе оценивают ситуацию и утверждают планы продолжения армейских операций. Министр обороны Израиля Йоав Галант объявил массовый сбор резервистов на фоне непрекращающегося ракетного обстрела, писало РИА «Новости».
Ракетный обстрел территории Израиля со стороны сектора Газа начался ранним утром 7 октября. Непрерывно звучат сигналы тревоги в разных населенных пунктах, включая район Тель-Авива.
Погибла 70-летняя жительница Гедероты - ракета попала в ее дом, в Явне пострадал 20-летний юноша.
Ранее местный житель Вадим рассказал, что «разрывы не прекращаются уже два часа». Другая жительница Юлия сообщила, что слышала перестрелку, а также солдат и полицию. В распоряжении «360» оказались кадры с места происшествия.