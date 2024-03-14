Армия США решила бросить вызов России в Арктике

Журналисты отметили, что американское руководство обеспокоено ростом активности России и Китая в регионе.

В армии США уже подготовили новую стратегию ведения боевых действий и провели масштабные учения на Аляске, чтобы подготовить своих солдат к экстремальным арктическим условиям. В Пентагоне надеются сотрудничать с Данией и Канадой, чтобы усилить свое влияние в регионе.

«Они хотят вернуть свои „мускулы“ в Арктике», - предупредили журналисты.

Этой цели послужило и вступление Швеции и Финляндии в НАТО. По мнению военного политолога Андрея Кошкина, американцы готовят себе союзников в деле раздела Арктики.

Ранее научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев заявил, что Арктический совет превратился в подразделение альянса после вступления в него финнов и шведов. В организации не только осуждают Россию, но и пытаются пересмотреть принципы сотрудничества в регионе.