Армия Сирии усилила позиции к северу от города Хама

Его источник в Министерстве обороны Сирии отметил, что правительственная армия перебросила в окрестности Хамы дополнительные силы, в том числе различные огневые средства и военную технику. С помощью подкрепления военные отразили атаку террористов и сорвали их наступление.

Армия также взяла под контроль такие важные районы как Калаат аль-Мадик и Маардас.

Ранее агентство Reuters сообщило о захвате боевиками провинции Идлиб и значительной части Алеппо. По его данным, антиправительственные силы установили контроль над городом Марат-эн-Нуман. Сирийское командование подтвердило, что в боях с террористами погибли десятки военнослужащих. Армия передислоцировала солдат и начала готовиться к контрнаступлению.