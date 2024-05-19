Армия предотвратила госпереворот в Демократической Республике Конго

Жизнь премьера Словакии Роберта Фицо после покушения больше не под угрозой. Об этом рассказал вице-премьер страны Роберт Калиняк, сообщило РИА «Новости».

«Мы говорили о том, что хотим приблизиться к позитивному прогнозу, теперь мы на шаг к нему ближе. Премьер вышел из ситуации, которая непосредственно угрожала его жизни, но ситуация все еще серьезная, ему необходима интенсивная медицинская помощь», - сказал он.

Покушение на Фицо произошло 15 мая, после заседания правительства в политика выстрелил 71-летний писатель и активист либеральной партии Юрай Цинтула.

Мужчина признался в нападении, сказав, что действовал из политических побуждений.

В премьера попали четыре пули, одна из них пробила ему желудок. Политика вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому. В понедельник, 20 мая, должен был пройти консилиум врачей , на котором собирались решить, можно ли отправить Фицо в клинику ближе к дому. Как уточнил Калиняк, в ближайшее время никаких переводов не будет.

Ранее суд избрал меру пересечения для 71-летнего Юрая Цинтулы, его заключили под стражу. Во время заседания мужчина также признал свою вину. Оружие, из которого он стрелял, на законных основания хранилось у писателя более 30 лет.