Армия предотвратила госпереворот в Демократической Республике Конго
Войскам Демократической республики Конго удалось предотвратить попытку государственного переворота. Ситуацию в стране взяли под контроль, сообщило издание Actualite в соцсети X.
«Вооруженные силы Демократической Республики Конго сообщают местной и мировой общественности, что попытка государственного переворота была подавлена в зародыше», - заявил представитель армии страны Сильвен Экенге.
Он также сообщил о причастности иностранных граждан к попытке устроить в республике госпереворот.
Экенге добавил, что сейчас ситуация находится под контролем, армия восстановила общественный порядок, скоро обнародуют подробности.
Ранее в Турции прокуратура приступила к расследованию возможного заговора против правительства. После информации о вероятной попытке госпереворота турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган собрал экстренное совещание с главами разведки и Минюста.