Армия обороны Израиля заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС

В ЦАХАЛ уточнили, что Фархат погиб во время удара истребителей ВВС Израиля. Это подтвердила разведка и представители Агентства по безопасности Израиля.

Фархата называют организатором ряда терактов, произошедших в Израиле. В ЦАХАЛ подчеркнули, что при атаках погибли мирные израильтяне и военнослужащие.

В 1995 году командир батальона ХАМАС был схвачен силовиками и осужден на 10 лет тюрьмы. После освобождения он вернулся в сектор Газа, где работал на производстве ракет для палестинского движения.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что с 7 октября, когда начался новый виток обострения палестино-израильского конфликта, погибли 398 военнослужащих , из них 72 - во время наземной операции в секторе Газа.