Армия обороны Израиля заявила, что расширит операцию в Газе

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«Южное командование продолжает расширять свою оперативную деятельность в дополнительных кварталах в районе сектора Газа», - передали в ЦАХАЛ.

Военные Израиля заявили, что боевики намеренно действуют с территории жилых районов и пытаются атаковать войска с применением противотанковых ракет и взрывных устройств. В ходе столкновений бойцы ЦАХАЛ убили множество противников, а войска нанесли удары по большому числу объектов, включая подземную инфраструктуру организации.

Позже в армии Израиля сообщили, что система воздушной обороны ЦАХАЛ перехватила подозрительную цель в Ливане. Военные ударили по террористическим объектам «Хезболлы».

Ранее Турция призвала проверить Израиль на наличие ядерного оружия. Тысячи адвокатов обратились Международный уголовный суд в Гааге, чтобы расследовать преступления в секторе Газа.