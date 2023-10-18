Армия обороны Израиля завершила собственное расследование взрыва в больнице сектора Газа
Взрыв в больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа произошел из-за ошибки боевиков. Армия обороны Израиля провела собственное расследование и подтвердила вину группировки «Исламский джихад»*, объявил на брифинге представитель военных Даниэль Хагари. Материалы проверки разместили в Telegram-канале ЦАХАЛ.
«Армия обороны Израиля завершила расследование и подтверждает, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа несет „Исламский джихад“*», - сказал он.
Военные опубликовали запись разговора между боевиками ХАМАС о неудавшемся пуске ракеты «Исламского джихада»*, визуальный анализ произошедшего, снимок системы идентификации пуска и инфографику всех неудавшихся ракетных атак в секторе Газа за время обострения палестино-израильского конфликта.
Удар по больнице «Аль-Ахли» попал на видео. Количество погибших и раненых превысило 800 человек. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал провести тщательное расследование.
* Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.