Армия обороны Израиля завершила собственное расследование взрыва в больнице сектора Газа

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«Армия обороны Израиля завершила расследование и подтверждает, что ответственность за взрыв в больнице в секторе Газа несет „Исламский джихад“*», - сказал он.

Военные опубликовали запись разговора между боевиками ХАМАС о неудавшемся пуске ракеты «Исламского джихада»*, визуальный анализ произошедшего, снимок системы идентификации пуска и инфографику всех неудавшихся ракетных атак в секторе Газа за время обострения палестино-израильского конфликта.

Удар по больнице «Аль-Ахли» попал на видео. Количество погибших и раненых превысило 800 человек. Канцлер Германии Олаф Шольц призвал провести тщательное расследование.

* Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.