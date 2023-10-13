Армия обороны Израиля за ночь поразила 750 объектов ХАМАС в секторе Газа

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«В течение прошлой ночи подразделения ЦАХАЛ нанесли удары по 750 объектам в секторе Газа. Под удар попали пункты связи, резиденции высокопоставленных террористов, военные комплексы и подземные тоннели ХАМАС», - говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ подчеркнули, что некоторые из ударов пришлись по многоэтажным зданиям, которые боевики используют в террористических целях.

«Параллельно с этим солдаты ЦАХАЛ атаковали боевиков ХАМАС, которые совершали минометный обстрел с территории Газы по населенным пунктам Израиля», - добавили в ведомстве.

В ночь на 13 октября армия Израиля обратилась к жителям сектора Газа, посоветовав им эвакуироваться в южную часть территории.