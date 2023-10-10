Армия обороны Израиля уточнила количество погибших при столкновении с ХАМАС бойцов
При столкновении с ХАМАС погибли 123 военнослужащих Армии обороны Израиля. Имена почти 40 жертв стали известны 10 октября, сообщила газета The Times of Israel.
ЦАХАЛ объявлял о 85 погибших военных, но во вторник утром обновил список и добавил в него 38 имен. Количество жертв среди военнослужащих увеличилось до 123 человек.
Движение ХАМАС объявило в соцсетях, что в операции «Наводнение Аль-Акса» погибли 800 израильтян. Боевики пригрозили казнить заложников , если Армия обороны Израиля продолжит наносить удары по сектору Газа с населением около 2,3 миллиона человек.
Первыми жертвами стали участники музыкального фестиваля Nature party , который проходил в приграничном кибуце Раим на юге Израиля. На месте его проведения нашли около 260 тел. Выжившие укрылись от боевиков в мусорных баках и опавшей листве. Одна из гостей Михаль Охана подтвердила «360», что находится в безопасности.