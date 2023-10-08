Армия обороны Израиля сообщила о ликвидации более 400 бойцов ХАМАС

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«Мы ликвидировали более 400 террористов в Газе», - процитировал канал пресс-секретаря израильской армии.

Сообщается также, что десятки бойцов ХАМАС находятся в израильском плену. В Кфар-Азе продолжаются ожесточенные бои.

ХАМАС, в свою очередь, отчитался о продолжении боев на территории Израиля, в частности на боевых объектах в районах Сдерота, Офакима, Яд Мордехая, Кфар-Аззы.

Палестино-израильский конфликт обострился накануне после утренних ракетных ударов по Израилю со стороны сектора Газа. Армия Израиля стала отвечать на удары. Израильские Минобороны объявило о начале полномасштабной войны.

Позже появилась информация о том, что боевики ХАМАС берут в заложники мирных жителей Израиля прямо в их домах. Некоторые СМИ писали, что среди пленных есть россияне, но данные пока не подтвердились.

Армия обороны Израиля сообщила, что с момента эскалации конфликта в секторе Газа удалось ликвидировать свыше 400 бойцов ХАМАС. Об этом сообщил канал i24 , сославшись на представителя ведомства.