Армия обороны Израиля сообщила, кто виноват в ударе по больнице Газы

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«Имеющиеся у нас разведывательные данные из различных источников указывают на то, что „Исламский джихад“* несет ответственность за неудачный запуск ракеты, которая попала в больницу в Газе», - сказано в публикации.

В армии отметили, что результаты анализа оперативных систем ЦАХАЛ показали, как боевики в Газе осуществили ракетный залп и снаряды пролетели рядом с медучреждением в Газе в тот момент, когда оно было поражено.

Ранее Минздрав анклава сообщил, что более 500 человек погибли при обстреле больницы «Аль-Ахли Аль-Маадани». В ведомстве подчеркнули, что все убитые были мирными гражданами. Палестинский президент Махмуд Аббас объявил трехдневный траур из-за случившегося.

Также стало известно, что возле израильского посольства в столице Иордании Аммане начались массовые беспорядки. Люди призывают отомстить Израилю за взрыв в больнице. Акции протеста арабов против действий ЦАХАЛ в Газе ужесточились и в Европе.

*Организация «Исламский Джихад» признана террористической и запрещена в России.