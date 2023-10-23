Армия обороны Израиля пленила тысячу сторонников ХАМАС

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«У нас более одной тысячи убитых и пленных - все они сторонники ХАМАС», - сказал он.

За последние сутки израильские военные поразили более 320 военных объектов в секторе Газа. ЦАХАЛ ударил по тоннелям, где скрывались боевики, десяткам оперативных командных центров, наблюдательным пунктам и комплексам. Военные уничтожили десятки пусковых установок минометов и противотанковых ракет.

В Ливане израильские подразделения ударили по террористической ячейке и пусковому пункту противотанковых ракет, которые планировали направить на приграничный город Шломи.

ЦАХАЛ отменит наземную операцию, если боевики ХАМАС сдадутся в плен и отпустят заложников. По последним данным, в сектор Газа насильно увезли 212 человек.