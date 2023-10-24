24 октября 2023, 07:49

Армия обороны Израиля объявила о ликвидации нескольких замкомандиров ХАМАС

Unsplash
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Израильская армия за сутки поразила свыше 400 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в том числе туннели, инфраструктуру и командные центры. Погибли заместители командиров трех подразделений боевиков, сообщил ЦАХАЛ.

«За последний день ЦАХАЛ нанес удар по более чем 400 террористическим объектам и убил нескольких командиров ХАМАС и многочисленных боевиков, готовивших нападения», - объявили военные.

Самолет разрушил шахту оперативного туннеля, по которому боевики имели быстрый доступ к береговой линии. Удары с воздуха нанесли по командным центрам и плацдармам ХАМАС на базе мечетей. Погибли заместители командиров батальонов «Нусейрат», «Шати» и «Фуркан».

Войска поразили места, где ракеты готовили к запуску по тылу Израиля. Истребители ударили по десяткам плацдармов и объектов военной инфраструктуры в окрестностях Шуджаия, Шати, Джебалия, Дарадж-Туффа и Зайтун.

ХАМАС освободил двух заложниц - 79-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохавед Лифшиц. Их мужей оставили в плену.

Конфликт Израиля и Палестины
27 октября 2023, 23:30
ГА ООН приняла резолюцию о прекращении огня в Газе
РИА «Новости»
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Генеральная ассамблея ООН в ходе 10-й чрезвычайной специальной сессии по защите палестинского народа приняла резолюцию, разработанную арабскими странами и внесенную Иорданией. Об этом сообщил ТАСС.

В создании проекта резолюции приняли участие более 40 стран, в том числе Россия. В ней осуждается насилие, направленное на палестинских и израильских мирных граждан. Документ призывает к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий, и освобождению заложников.

Кроме того, резолюция требует от сторон соблюдения гуманитарного права, защиты мирных жителей и гражданской инфраструктуры, а также призывает обеспечить доставку гуманитарных грузов в сектор Газа.

Документ призывает отменить требование Израиля к жителям Газы и членам международных организаций эвакуироваться на юг анклава.

Ранее пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани назвала действия Израиля в секторе Газа военным преступлением.

За резолюцию проголосовали 120 стран, включая Россию. Еще 14 выступили против - в том числе США, Австрия и Израиль, 45 воздержались.

Израиль ООН Конфликт Израиля и Палестины Палестина
27 октября 2023, 23:17
США решили выпускать новый тип ядерной бомбы
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Соединенные Штаты усовершенствуют свою основную термоядерную бомбу B61. Об этом сообщил Пентагон.

«США намерены модернизировать свободнопадающую ядерную бомбу В61 в вариант В61-13 после одобрения конгресса и выделения соответствующих средств», - указали в сообщении.

По задумке Пентагона, обновленной бомбой хотят заменить часть запасов В61-7. Она будет обладать аналогичной мощностью при более высоких показателях безопасности и точности, которые сейчас есть у самой современной модификации В61-12.

В Пентагоне также заверили, что решение о модернизации снаряда не связано с какими-либо отдельными международными событиями, но «отражает оценку меняющейся ситуации с безопасностью в мире».

Накануне ВМС США провели испытания нового оружия на боевом корабле Savannah типа Independence. Американские военнослужащие запустили зенитную ракету Standard Missile 6 (SM-6) в восточной части Тихого океана. Она способна поразить надводные и воздушные цели.

Ядерное оружие США Пентагон
27 октября 2023, 22:33
Украинские СМИ назвали покушение на Олега Царева спецоперацией СБУ
РИА «Новости»
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Покушение на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева было спецоперацией Службы безопасности Украины. Об этом написала газета «Украинская правда».

По данным издания, Царев стал «абсолютно законной целью» для СБУ, поскольку находится «в списке предателей». Детали операции не приводились. В то же время уточняется, что в украинского политика попали двумя выстрелами из огнестрельного оружия.

Ранее сенатор от Кировской области Виктор Бондарев также озвучил версию о покушении на бывшего депутата Верховной Рады Олега Царева. По его словам, общественного деятеля пытались ликвидировать по указанию СБУ.

Неизвестные совершили покушение на Царева в ночь на 27 октября в Ялте. Родственники бывшего депутата Рады сообщили, что в него стреляли на территории санатория, где он прожил.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов рассказал «360», что Царев находится в крайне тяжелом состоянии.

СБУ Украина
27 октября 2023, 22:19
Танки ЦАХАЛ направились в сторону сектора Газа
РИА «Новости»
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Танковые соединения ЦАХАЛ двигаются в сторону сектора Газа. Бронетехнику Израиля заметили в районе города Бейт-Ханун, расположенного на севере анклава. Об этом сообщил телеканал Sky News Arabia со ссылкой на местные источники.

Ранее стало известно, что после массированных ударов Израиля в пятницу, 27 октября, на всей территории сектора Газа перестала работать сотовая связь и мобильный интернет.

Также в пятницу глава пресс-службы ЦАХАЛ генерал Хагари заявил, что Армия обороны Израиля начала расширять масштабы наземной операции в секторе Газа. По словам военного, Израиль наносит удары по подземным целям в анклаве. После этого начнут действовать сухопутные войска. Мирное население Газы в очередной раз призвали эвакуироваться на юг анклава.

Ранее ООН назвала действия ЦАХАЛ в секторе Газа военным преступлением. Такое заявление сделала пресс-секретарь Управления верховного комиссара ООН по правам человека Равина Шамдасани. По ее словам, более двух миллионов палестинцев, запертых в Газе, подвергаются коллективному наказанию со стороны Израиля, а в регионе разворачивается гуманитарная катастрофа.

Израиль Конфликт Израиля и Палестины Танки Палестина

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