Армия обороны Израиля объявила о ликвидации нескольких замкомандиров ХАМАС
Израильская армия за сутки поразила свыше 400 объектов палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, в том числе туннели, инфраструктуру и командные центры. Погибли заместители командиров трех подразделений боевиков, сообщил ЦАХАЛ.
«За последний день ЦАХАЛ нанес удар по более чем 400 террористическим объектам и убил нескольких командиров ХАМАС и многочисленных боевиков, готовивших нападения», - объявили военные.
Самолет разрушил шахту оперативного туннеля, по которому боевики имели быстрый доступ к береговой линии. Удары с воздуха нанесли по командным центрам и плацдармам ХАМАС на базе мечетей. Погибли заместители командиров батальонов «Нусейрат», «Шати» и «Фуркан».
Войска поразили места, где ракеты готовили к запуску по тылу Израиля. Истребители ударили по десяткам плацдармов и объектов военной инфраструктуры в окрестностях Шуджаия, Шати, Джебалия, Дарадж-Туффа и Зайтун.
ХАМАС освободил двух заложниц - 79-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохавед Лифшиц. Их мужей оставили в плену.