Армия обороны Израиля объявила о ликвидации нескольких замкомандиров ХАМАС

Читайте нас в:

«За последний день ЦАХАЛ нанес удар по более чем 400 террористическим объектам и убил нескольких командиров ХАМАС и многочисленных боевиков, готовивших нападения», - объявили военные.

Самолет разрушил шахту оперативного туннеля, по которому боевики имели быстрый доступ к береговой линии. Удары с воздуха нанесли по командным центрам и плацдармам ХАМАС на базе мечетей. Погибли заместители командиров батальонов «Нусейрат», «Шати» и «Фуркан».

Войска поразили места, где ракеты готовили к запуску по тылу Израиля. Истребители ударили по десяткам плацдармов и объектов военной инфраструктуры в окрестностях Шуджаия, Шати, Джебалия, Дарадж-Туффа и Зайтун.

ХАМАС освободил двух заложниц - 79-летнюю Нурит Купер и 85-летнюю Йохавед Лифшиц. Их мужей оставили в плену.